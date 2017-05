Ngjarja tragjike e mbrëmjes së 5 majit në Mitrovicë, tronditi tërë qytetarët e Kosovës. Ermal Kamberaj, i riu 24-vjeçar nga një familje e respektuar mitrovicase, u vra në vendin e tij të punës, në lokalin ‘Check In’ ku punonte si kamerier për të mbajtur veten dhe për të ndihmuar familjen e tij.

Kjo vrasje, si kurrë më parë, nxiti një reagim qytetar të mitrovicasve. Kështu, Shoqëria Civile organizoi një marsh protestues. Në të u dënua vrasja e Ermalit dhe u kërkua sundimi i ligjit, hapa efikas në parandalimin e dhunës dhe dukurive negative që rrezikojnë jetët e qytetarëve.

Në emër të këshillit organizativ të këtij marshi protestues, Gëzim Abrashi tha se është shqetësues fakti që pa u bërë një vit, në Mitrovicë u vranë tre të rinj.

Për këtë tragjedi nuk kanë munguar as reagimet e figura publike. Këngëtari Labinot Tahiri ishte i ftuar natën e 5 majit për të performuar në lokalin ku u vra 24-vjeçari.

“Sot, në shumicën e rasteve me dhjetëra persona po futen në lokale me armë në brez”, ka thënë ai. “Sinqerisht, ndjej keqardhje”.

Ndërkaq, moderatori i njohur mitrovicas, Fehmi Ferati, i cili e ka njohur së afërmi viktimën, thotë se ‘Loqkamani” (siç e quante Ermalin), ishte gjithmonë i buzë qeshur. Ferati, përmes një shkrimi uron që Ermali të jetë heroi i qytetit që duhet të ndryshojë.

“Ermal! Matrapazët, hajnat e analfabetet kërcënojnë me çdo gjë duke shkelur ligje e rregulla, e qytetarët e ndërgjegjshëm (e frikacakë) kanë vetëm një përgjigje: Këtu s’ka kurgjo, duhet me ik prej k’tuhit”, tha ai. ai. “Po si u fundos ky qytet kështu?! Ermal i dashtun të na bëhesh hero se ka me i ardhë fundi matrapazllëkut! Ose ikjes nga qyteti yt”!

Me këtë rast nuk ka munguar as reagimi i klubit të tifozëve mitrovicas, Torcida, pjesë e së cilës ishte dhe Ermali.

“Ermali ishe njeri nga ne! Prehu ne paqe”, kanë shkruar ata në profilin e tyre në Facebook.

Një mori reagimesh kanë ardhur edhe nga të rinjtë e Mitrovicës, e njëra ndër to është edhe Fjolla Spanca. Në një shkrim të saj, ajo ka shprehur dëshpërimin ndaj jetës, si rezultat i vrasjes së Ermalit. Për të Mitrovica është shndërruar në një provincë të armëve dhe njerëzve me interes. Sipas saj, ky qytet s’është më për Ermalin e shokët e tij njomakë, sepse është e “provincialit me kallash”.

“Ky s’asht qyteti që e kena dashtë! As shteti për t’cilin patëm luftu”, thotë ajo.

Analisti, Imer Mushkolaj ka reaguar duke thënë se kjo vrasje duhet të jetë alarmi i fundit për shoqërinë dhe institucionet përkatëse.

“Numri i madh i armëve ilegale në duar të njerëzve po e kthen Kosovën në një vend ku jeta vlen më pak se një vend parkimi”, ka thënë ai. “Të ngrihemi të gjithë në mbrojtje të jetës së njeriut, e të mos harrojmë gjithçka shpejt, sapo të varroset viktima e radhës. Mos harroni, kemi përgjegjësi më të madhe, sesa vetëm të solidarizohemi me familjet e viktimave”!

Ndërkaq, avokati Musa Damati ka thënë se për raste të tilla, me kodin e ri penal, parashihet edhe shqiptimi i dënimit me burgim të përjetshëm. Sipas tij, shqiptimi i këtij lloji të sanksionit penal mund t’i parandalojë veprat e tilla penale.

Të gjithë ata që e kanë njohur Ermalin e përshkruajnë si djalë punëtorë e të sjellshëm. Daja i tij ka qenë i ndjeri Faruk Spahija, kryetar në dy mandate i qytetit të Mitrovicës. Në një prononcim për media, daja tjetër i tij, artisti i fotografisë Fahredin Spahija, ka shprehur zhgënjimin e tij me organet e rendit.

“Këtyre organeve për faqe të zezë, siç janë shumica, është thënë se duhet dhënë kohë për të zbardhur rastin”, ka thënë ai.

Familja Kamberaj kishte tre fëmijë, dy djem dhe një vajzë. Ermali ishte fëmija më i vogël.