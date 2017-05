Njoftohen dhe njëkohësisht ftohen të gjithë bashkatdhetarët kudo që janë, që të marrin pjesë në Akdeminë përkujtimore kushtuar dëshmorëve të UÇPMB-së, që do të mbahet më 14 maj 2017 në Buchs të Cyrihut, duke filluar nga ora 13.30. Prandaj, kemi nderin, që në emër të 28 familjarëve të dëshmorëve dhe në emër të kryesisë së Akademisë Përkujtimore të Ushtrisë Çlirimtare (UÇPMB -së), për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc, t`ju ftojmë, që të merrni pjesë në Akademinë Përkujtimore, për nderë të 28 Dëshmorëve, Akademi të cilën jemi duke e mbajtur për çdo vjet.

Prezenca Juaj, do ti nderojë dëshmorët e rënë për liri! Akademia, do të jetë me një program të pasur kulturo- artisikë dhe risi të tjera me musafirë të shumtë dhe me prezencën e veprimtarëve të njohur, si dhe mediat e shkruara dhe ato elektronike. Për info: 079 617 15 62. Ju mirëpresim, që ti nderojmë dëshmorët, familjet e tyre. Hyrja është si zakonisht pa pagesë.

Adresa: BOLEROS Club, Dällikerstrasse 33, 8107 Buchs ZH, Zvicër./Komisioni për informim (D.H)/