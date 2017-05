Doganierët në vendkalimin kufitar të Preshevës me Maqedoninë kanë ndaluar hyrje me kamion barëra me vlerë rreth 1.5 milionë euro, njofton dogana transmeton presheva.com.

Siç thuhet, barërat janë zbuluar në kamion të një transportuesi të aeroportit të Shkupit i cili është dashur të transportoj barëra nga India deri në aeroportin e Beogradit, ku si marrës është shenuar si “Air Serbia” që mallin është dashur ta transportoj në Vienë ndërsa kompania e pranimit është shenuar një kompani nga Banja Lluka.

Edhe pse ka doganierët kishin vërejtur shumë parregullsi, malli me dokumentacion dhe garancion të lëshuar në Maqedoni ka pasë vlerë të shenuar gjithsejt 7000 euro.

Barërat e gjetura më së shumkti ka pasë “Kamagra 100” ku ishin lajmëruar vetëm 40.000 paketime me nga 4 tableta ndërsa gjithsejt janë gjetur 253.800 paketime me nga 4 tableta me vlerë të caktuar rreth 850.000 euro.

Në transport janë gjetur edhe 1000 kutija të barërit “Cenforce 200” që nuk ka qenë i lajmruar fare, ndërsa edhe 500 kutija “Sildalis” me vlerë prej 130.000 euro.Në tregun e zi këto barëra të kërkuara arrijnë vlerën prej 1.5 milionë euro. /presheva.com/