Një delegacion i lëvizjes së lirisë popullore serbe (NSP) i ka dorëzuar një kopje të Kushtetutës së Serbisë kryetarit të KNSH-së dhe Kuvendit të Bujanocit Jonuz Musliu.

Siç thuhet, kjo kopje e kushtetutës së Serbisë iu është dorëzuar Jonuz Musliut me rastin e deklaratave të shumta të përfaqësuesve politikan shqiptar nga Presheva dhe Bujanoci me të cilën sipas tyre direkt shkilet kushtetuta e Serbisë me deklaratat për “Shqipërinë e madhe”.

Kryetari i NSP Miroslav Paroviq ka thënë me këtë rast se kjo parti nuk ka dashur që me deklarata shtesë të tensionojë edhe më shumë situatën, dhe se ky aksion tregon dhe dërgon mesazh që shumica e popullit do ta mbroj kushtetutën e shtetit, percjell presheva.com.