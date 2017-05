Uthulla e mollës përdoret thuajse kudo, por a keni menduar ndonjëherë ta pini atë?

Po, ka shijet ë fuqishme, megjithatë mund të përzihet me ujë apo ndonjë lloj çaji dhe do të mbajë shije më të mirë.

Sidoqoftë, pse preferohet të konsumohet uthulla e mollës? Fillimisht, uthulla e mollës është e mirë për trajtimin e shumë problemeve, duke filluar nga problemet e fytit, gjithashtu është e mirë për trajtimin e dhimbjeve të këmbëve gjatë natës, për uljen e sheqerit në gjak, etj.

Por, kësaj radhe do të fokusohemi në një ndër efektet më të mira të uthullës së mollës: humbjen e peshës.

Disa studime kanë treguar se mungsea e gjumit është e ndërlidhur ngushtë me obezitetin. Aq më me peshë që është një person, aq më shumë ka tendenca të zhvillojë probleme me peshë.

Prandaj, uthulla e mollës është ideale për humbjen e peshës, sepse e zvogëlon apetitin falë përbërësit të vet të quajtur pectin, i cili jua bën trurin të ndjehet më i kënaqur.

Uthullën e mollës për humbje peshe preferohet ta konsumoni para gjumit.