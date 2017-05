Drake, Birdman, Dr. dre, Jay Z dhe Puff Daddy, janë 5 të parët në listën e më të pasurve në botën e hip hopit.

Me 90 milion dollarë në llogari, reperi kanadez Drake renditet i 5-ti në listën e publikuar nga revista ekonomike “Forbes”.

Vitin e shkuar, albumi “Vieës” i 30-vjeccarit u luajt mbi 1 miliard herë nga Europa në Amerikë. Kurse nëpër koncerte, Drake arriti të paguhej me 1 milion dollarë për natë.

Bryan “Birdman” Williams renditet në vendin e 4-t me një pasuri prej 110 milion dollarë. Së bashku me vëllain e tij, Ronald “Slim” Williams, producenti amerikan i hip-hopit kanë në pronësi shtëpinë diskografike Cash Money Records, e cila menaxhon 3 prej yjeve të skenës siç janë: Drake, Nicki Minaj and Lil Wayne.

Në vend të tretë të listës së “Forbes” gjendet Dr Dre me një pasuri prej 740 milion dollarë. Në rritjen e kësaj shifre, ka ndikuar shitja e kufjeve të tij “Beats”, tek kompania Apple në vitin 2014.

Vendi i dytë shkon veçse për Jay Z. Producenti amerikan ka një rritje pasurie me rreth 30% nga viti i shkuar dhe llogaria e tij bankare aktualisht është 810 milion dollarë.

Kompania e tij e muzikës TIDAL, marka e shampanjës që menaxhon dhe shtëpia e prodhimit Roc Nation duket se po e çojnë bashkëshortin e Beyonce, drejt kryesimit të listës së reperëve më të pasur të botës.

Por deri atëherë, kemi Puff Daddyn i cili vazhdon të mbetet edhe këtë vit, mbreti i hip hopit. Pasuria e tij llogaritet 820 milion dollarë dhe të gjitha për shkak të impenjimit të tij serioz në biznes qoftë edhe jashtë muzikës.