Në Tërrnocin e madh, në ambulancën e fahatit deri para dy muajsh mjeku ka dhënë ndihmën e parë dhe ka ofruar shërbime shëndetsore në dy ndërrime.

Gjatë kësaj kohe, në këtë ambulancë punon vetëm një ndërrim me një mjek. Numri i madh i pacientave, deri 100 kontrollime në ditë ka revoltuar edhe Tërrnoacasit për mungesë të ndërrimit të dytë duke iu shmangur në këtë mënyrë edhe tollovive të mëdha.

Presheva.com ka kontaktuar edhe mjekun i cili punon aty, duke konfirmuar numrin e madh të pacientave që është absurde dhe jashtë gjitha normave që një mjek brenda orarit të caktuar të kontrolloj 80-100 pacientë.

Nga ana tjetër, shtëpia e shëndetit në Bujanoc ka pranuar edhe dy mjek të rinj serb. Njëri prej tyre është dashur të zëvendësoj mjekun e fshatit Tërrnoc, por ai ende nuk ka filluar me punë.

Pacientat me shpresë që sa më parë të filloj të zvoglohet tollovia, presin që mjeku të rifilloj punën që mos të pritet me orë të tëra për një kontrollë tek mjeku apo për të shkruar një bari./presheva.com/