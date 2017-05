Ligji i ri per komunikim elektronik që po pregaditet parashef të gjitha numrat prepaid apo me mbushje të regjistrohen me letërnjoftim, percjell presheva.com.

Sipas ministrisë së telekomunikacionit, duhet të regjistrohen të gjithë numrat e tanishëm dhe ata që blejnë numër për të shërbyer sigurisë dhe sipas nevojës më lehtë të gjednet identiteti.

Kjo do të thotë të gjithë ata që kanë numër telefoni mobil duhet ta regjistrojnë numrin e tyre po edhe ata që blejnë numër të ri nuk mund ta bëjnë pa letërnjoftim./presheva.com/