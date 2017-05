Kombinimi i Smart me Maybach do të sillte një veturë shumë luksoze qyteti.

Artisti Jan Piesert ka realizuar disa dizajnë se si do të mund të dukej një veturë qyteti Smart Maybach, transmeton Express. Pjesa e përparme është inspiruar nga koncepti Maybach 6, ndërsa rrotat 22 inç nga Maybach S 650 kabriolet.

Se a do ta marr parasysh Mercedes këtë dizajn mbetet të shihet, por do të ishte një veturë e jashtëzakonshme.