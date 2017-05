Lëvizja Vetëvendosje ka bërë të ditur se sot do ta zyrtarizojë kandidaturën e Albin Kurtit për postin e kryeministrit.

Gjithashtu, Vetëvendosje sot do ta shpalosë edhe listën e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen më 11 qershor.

Takimi mbahet në sallën e Sallën e Kuqe prej orës 13:00.

Vetëvendosje në zgjedhjet e parakohshme të 11 qershorit do të garojë pa asnjë koalicion.

Lista e kandidatëve për deputetë të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

1. Albin Kurti

2. Visar Ymeri

3. Aida Dërguti

4. Dardan Sejdiu

5 Shpend Ahmeti

6. Fatmire Kollçaku

7. Glauk Konjufca

8. Dardan Molliqaj

9. Donika Kadaj

10. Rexhep Selimi

11. Liburn Aliu

12. Albulena Haxhiu

13. Sami Kurteshi

14. Xhelal Sveçla

15. Nazlie Bala

16. Faton Topalli

17. Driton Çaushi

18. Shqipe Pantina

19. Salih Salihu

20. Mytaher Haskuka

21. Besa Baftiu

22. Xhavit Drenori

23. Hydajet Kaloshi – Hyseni

24. Drita Millaku

25. Dukagjin Gorani

26. Ismajl Kurteshi

27. Arbërie Nagavci

28. Jusuf Ulaj

29. Mirsad Shkreta

30. Hatixhe Hoxha

31. Gani Krasniqi

32. Ajet Potera

33. Hatixhe Latifi – Popovci

34. Adem Mikullovci

35. Ali Lajçi

36. Albana Gashi

37. Bashkim Misini

38. Faruk Mujka

39. Leonora Bajraktari

40. Driton Tali

41. Shemsi Syla

42. Shkurte Aliu

43. Xhevat Bislimi

44. Emin Gerbeshi

45. Vlora Haxhimehmedi

46. Nexhat Kryeziu

47. Behxhet Osmani

48. Valbona Bajrami

49. Venera Llunji

50. Ylli Hoxha

51. Fisnik Ismaili

52. Avni Talifi

53. Arbër Rexhaj

54. Teuta Krasniqi

55. Sadri Ramabaja

56. Egzon Haliti

57. Adea Batusha

58. Frashër Krasniqi

59. Atdhe Arifi

60. Fitore Dalipi – Pacolli

61. Qëndron Kastrati

62. Shemsi Elezi

63. Shemsie Vokrri

64. Bashkim Lajçi

65. Selatin Retkoceri

66. Albana Fetoshi

67. Sabit Kadriu

68. Xhevdet Qiriqi

69. Shpresa Topojani Januzi

70. Ismet Hamiti

71. Kujtim Shala

72. Lirijonë Duli

73. Luan Hoxha

74. Nevzad Isufi

75. Arta Bajraliu

76. Leonard Shala

77. Bajram Ajeti

78. Behie Sertolli

79. Fidan Feka

80. Emrush Xhemajli

81. Elza Sadiku

82. Shyqeri Hyseni

83. Eman Rrahmani

84. Jetmira Vrenezi

85. Dervish Çadraku

86. Valon Ramadani

87. Hyrie Veliu

88. Dugagjin Palushi

89. Fidan Ademi

90. Arjeta Rexhepi

91. Sami Ahmeti

92. Mehmed Čeman

93. Krenare Koqi

94. Veton Seferi

95. Rashit Gashi

96. Saranda Bogujevci

97. Ramadan Beqiri

98. Salih Lukaj

99. Violeta Salihu

100. Hysen Durmishi

101. Shpend Hysaj

102. Lazër Ndrecaj

103. Shpejtim Arifi

104. Tahir Tahiri

105. Sylejman Pireva

106. Xhevat Sallahu

107. Xhafer Berisha

108. Erzen Krasniqi

109. Sadik Krasniqi

110. Salih Zyba