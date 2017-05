Shitesit e drunjeve me traktorë që deri para disa ditësh kanë qëndruar afër vendit të quajtur “te centralla” në qytetin e Preshevës nuk do të qëndrojnë më si zakonisht te vendi që kanë qëndruar me shumë vite.

Një grup shitësish të drunjve iu kanë drejtuar portalit presheva.com, duke njoftuar redaksinë tonë se shitja e drunjëve nuk bëhet më si dikur tek ky vend.

“Para disa ditësh kemi filluar dhe kemi ndryshuar lokacionin. Të gjithë ata që duan të blejnë dru për dimër, tani mund të na gjejnë afër stadiumit të vogël të qytetit, prej ditës së hënë deri ditën e premte, dhe ditën e tregun” ka thënë ai për presheva.com.