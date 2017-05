Përfaqsues të KF Lugina patën nderin të zhvillojn një takim pune me Kreun e Federatës së futbollit të Kosovës z.Fadli Vokrrin me bashkëpuntor. Patem rastin të i’a paraqesim disa propozime kreut të Futbollit Kosovar me çrast gjetëm pajtimin të bashkpunojn në dy drejtime(pika), në at të prezantimit, sleksionimit të talentëve të rinj për Përfaqsuesën e Kosovës në Futboll, dhe pikën tjetër të diskutimit rreth ndihmës nga FFK kundrejt të interesuarve per licencim te trajnerëve me licenc të UEFA(në programet, trajnimet e organizuara nga FFK).

Një faleminderim i veçant shkon për Prof.Dr Qerim Qerimi dhe z.Agim Bahtiri për mbështetjen.