Numri i atyre që kanë një marrëdhënie pune në Zvicër, sërish ka rënë pak nën pesë milionë, shkruan sda.ch. Plot 4 milionë e 965 mijë veta llogariten si njerëz me çfarëdo marrëdhënie pune, që është 1 për qind më pak se në tremujorin e fundit të vitit 2016, transmeton albinfo.ch. Atëbotë numëroheshin 5.016 milionë sish dhe ishte hera e parë që kjo kategori kishte kaluar shifrën prej 5 milionësh.

Numri i njerëzve në marrëdhënie pune, sipas konceptit zviceran dhe atij ë BE-së, ndryshon nga numri i të punësuarve. I pari nënkupton personat që kanë çfarëdo lloji të marrëdhënies së punës (edhe të pjesëshme) me ç`rast çdo vend pune llogaritet si një person, shkruan albinfo.ch. Këtu hyjnë edhe ata që janë në vijim të shkollës për zanat etj. Ndërsa numri i të punësuarve nënkupton vendet e punës që ata mbulojnë.

Me gjithë rënien e vogël, edhe shifra prej 4.965 milionë është e treta më e lartë në historinë e deritashme të Zvicrës, bën të ditur Zyra Federale e Statistikës. Me fjalë tjera, vetëm në tremujorin e tretë dhe të katërt të vitit 2016 shifra qe ngjitur pak më lart. Nga ana tjetër, në krahasim me fillimin e vitit 2016, tash kemi një rritje prej 0.6 për qind.