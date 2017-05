Të gjithë ata që pas 1 qershorit vozitin mjetet motorike pas ndalesën, do të përgjigjen me vepër penale dhe kërcënohen me denim deri 6 muaj burg ose me të holla.

Kjo do të thotë se nëse dikush ka ndalesë gjyqësore të drejtoj mjet motorik si veturë, dhe ai prap vozit nën ndalesë, nga 1 qershori atherë ai do të kryej vepër penale dhe mund te denohet me burg./presheva.com/