Të nderuar bashkëvendas të mi, në Luginë dhe më gjerë në diasporë!

Më lejoni që në vigjilje të muajit të Shenjtë të Ramazanit, të ju shpreh urimet e mia më të përzemërta, duke ju dëshiruar lehtësi në mbajtjen e agjërimit, ngritje shpirtërore dhe reflektim pozitiv në jetën tuaj, për të qenë të aftë në përballimin e proceseve shoqërore dhe kontribuar aktivisht në to.

Përveç aspektit të ngritjes shpirtërore dhe afrimi me Krijuesin, Ramazani njëkohësisht përmban dhe mesazhin e sakrificës për t’i shtyrë përpara proceset pozitive në dobi të shoqërisë.Procesi i ndryshimit që ka filluar në vendin tonë, tashmë i ka dhënë rezultatet e para. Ajo që është më e rëndësishmja, pra vetëdija shoqërore, çdo ditë e më shumë po ngritet në shoqërinë tonë, që paraqet një lajm të mirë për perspektivën e popullit tonë.

Le të shfrytëzojmë Ramazanin si mundësi të përmirësimit dhe avancinit tonë të mëtejmë, që të vazhdojmë denjësisht rrugëtimin tonë, deri në arritjen e qëllimeve të larta, të sfidimit të së keqes me të mirë dhe sjelljen e paqes dhe qetësisë në shoqërinë tonë.

Edhe një herë, urime dhe agjërim të pranueshëm nga Zoti Fuqiplotë!

Shqiprim Arifi, kryetar i APN

K U M T E S Ë

URIMЕ MUAJI I RAMAZANIT

Me rastin e fillimit të muajit të Shenjtë të Ramazanit, kryetari Jonuz Musliu në emër të Këshillit Kombëtar Shqiptar, i uron të gjithë besimtarët mysliman.

Urojmë që ky muaj të sjell paqe, shëndet, harmoni, begati dhe lusim All-llahun e Plotfuqishëm që të na e lehtësojë agjërimin dhe të na i pranojë veprat e mira.

Me këtë rast, Këshillit Kombëtar Shqiptar uron të gjithë besimtarët mysliman të të gjithë botës e në veçanti të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës që në këtë muaj të madhërishëm, Zoti fuqiplotë t’i mëshirojë dhe bashkojë rreth begative dhe mirësive të pa funda që i ka ky muaj.

Zoti i gjithë mëshirshëm, i pranoftë dhe i lehtësoftë ditët e agjërimit dhe sakrificat që bëjmë për hir të këtij muaji të begatë.

Bujanoc, 26.05.2017

Shërbimi për informim i KKSH-së