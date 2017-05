Para së gjithash, është e rëndësishme të pihet sasi e mjaftueshme e ujit midis Iftarit dhe kohës së gjumit për të shmangur dehidrimin-synoni të pini 1.5-2 litra uajilitra ujë mes kohës së Iftarit dhe Syfyrit.

Syfyri, pra, fillimi i agjërimit para agimit, mban organizmin vital dhe të shëndetshëm.Preferohet ushqim kualitativ ngase është e rëndësishme që trupi të ushqehet shëndetshëm në mënyrë të jetë vigjilent – jo i mbushur me ushqime të jo të shëndetshme që do të bëjnë të ndiheni të lodhur, të uritur, të etur ose në presion psike-fizik.

Për Iftar, në perëndim të diellit, preferohet të konsumohet supë dhe lëngje të freskëta. Hurmat janë frute që rriten në Lindjen e Mesme, me traditë kultivimi për mijëra vjet. Ato janë perfektë për shujtën e Iftarit, pasi organizmi do të kërkojë një burim energjie lehtësisht të disponueshëm në formën e glukozës. Ato gjithashtu përmbajnë kalcium, hekur, fosfor, kalium, magnez dhe zink. Konsumimi i sasive të moderuara të hurmave dhe lëngjeve (ujë, lëng dhe supë) janë burime të mira të sheqernave dhe janë të mjaftueshme për të sjellë nivelet e ulëta të glukozës në nivelet normale.

Kjo gjithashtu siguron që nivelet e lëngjeve të trupit të jenë të balancuara, ndërsa lëngjet dhe supa ndihmojnë në ruajtjen e ujit dhe ekuilibrit të mineraleve në organizëm. Megjithatë, fjala kyçe është mesatarja dhe jo teprimi, pasi është e lehtë për të ngrënë sasi të tepërta të ushqimeve me sheqer ose yndyra për të fituar mbipeshë për ata që kanë afinitet për obozitet!

Gjithashtu, duhet të kenë kujdes njerëzit që kanë aciditet (thartirë) të shtuar në stomak, përfshirë simptomat e inflamacionit dhe iritimit, të cilat manifestohet me pa rehati, bezdisje dhe ndjenjë e thartirës në gojë. Këta persona duhet të konsultohen me mjekun specialist, i cili njeh dhe respekton konditat e religjionit-besimit, lidhur me procesin e vazhdimit apo ndërprerjes së agjërimit. Për këtë arsye, buka e grurit, perimet, humusi, fasulja dhe frutat janë burime të shkëlqyera të fibrave ushqyese që ndihmojnë në zvogëlimin e aciditetit të stomakut dhe acideve të tepërta biliare. Mishi i lehtë i tillë si mish pule ( sigurohuni të mos jenë me adresë importi dhe datë skadimi të dyshimtë) dhe peshku janë gjithashtu të rekomanduara për të ruajtur ekuilibrin e metabolizmit të organizmit. Ndoshta nuk është e tepër të përkujtohet se mishi i peshkut dhe produktet e qumështit, sidomos jogurti, nuk preferohen të konsumohen paralelisht!