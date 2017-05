Në emisionin e mëngjesit të Televizionit Presheva, të mbajtur me rastin e fillimit të muajit të Ramazanit, kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës në Preshevë hoxhë Sevdail Jakupi, ka deklaruar që për hir të unitetit të hoxhallarëve të Luginës së Preshevës, jam i gatshëm të ofroj edhe dorëheqjen time, raporton presheva.com.

Ai u ka bërë thirrje kolegëve të tij që janë të përfshirë në organizimet tjera fetare përmes Sanxhakut etj., që bashkërisht të organizojnë mbajtjen e zgjedhjeve të lira ku do të përfshiheshin të gjithë imamët, Këshillat e xhamive dhe xhemati, me qëllimin e vetëm për të themeluar një Bashkësi Islame vendore dhe të pavarur nga Novi Pazari e Beogradi, me lidhje shpirtërore me Bashkësinë Islame të Kosovës./presheva.com/

Ndiqni pjesën e intervistës: