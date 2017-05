Ftesë Me rastin e “1 Qershorit” ditës së fëmijëve, organizohen aktivitete agëtuese e zbavitëse për fëmijë në qendrën e qytetit në Preshevë. Ftojm të gjithë fëmijët që me maica të bardha dhe me biçikleta të vijn të enjten nga ora 12:00 të marrin pjesë në aktivitetet sëbashku me Mikimausin, Patakun dhe eprsonazhe të tjerë për fëmijë. Fëmijët nën moshën 10 vjeç rekomandohet të jenë në kujdestari të prindit.

Ejani të festojm sëbashku