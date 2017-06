Soda e bukës dhe limoni janë shumë të njohur për vetitë shëruese të problemeve të ndryshme shëndetësore. Kombinimi i tyre është shumë efektiv, madje edhe më i fuqishëm se kimioterapia.

Shumë studime kanë konfirmuar se limoni dhe soda e bukës shkatërrojnë qelizat e kancerit 10 000 herë më shumë se kimioterapia. Ju me të drejtë mund të pyesni se pse ky fakt është fshehur nga publiku?

Përgjigjia është shumë e thjeshtë: Industria farmaceutike do të humbasë miliarda dollarë nëse njerëzit fillojnë të shmangin kimioterapinë.

Limoni përmban komponentë anti-kancerogjenë që ndihmojnë në luftën kundër llojeve të ndryshme të kisteve dhe tumoreve. Pjesa më e efektshme kundër qelizave të kancerit është lëkura e limonit, sepse përmban d-limonene. Ky kompleks është testuar në kafshë dhe është vërtetuar se vepron kundër qelizave të kancerit, shkruan shije.al.

Soda e bukës dhe limoni alkalizojnë trupin tuaj duke ruajtur vlerën e duhur të pH në organizëm. Kjo parandalon përhapjen e qelizave kancerogjene. Rekomandohet nga ekspertët që njerëzit të konsumojnë 150 gram fruta (agrume) në javë. Është jashtëzakonisht e dobishme sepse mund t’ju ndihmojë të ulni rrezikun e shfaqjes së kancerit të zorrës së trashë me 18%, kancerit të gojës me 53%, kancerit të faringut me 58% dhe kancerit të stomakut me 31%.

Siç e dini, kimioterapia shkatërron qelizat e shëndetshme kështu që është jashtëzakonisht e dëmshme për të gjithë organizmin.

Përbërësit:

½ lugë çaji sodë buke

2 lugë çaji lëng limoni

Përgatitja:

Miksojini këto dy përbërës të thjeshtë dhe pijeni këtë përzierje rregullisht. Është e rëndësishme të ndiqni edhe një regjim të rrgullt ushqimor dhe aktvitet fizik në mënyrë që të funksionojë akoma më mirë.