Buffon apo Cristiano Ronaldo, Bonucci apo Benzema: më mirë të ndërtosh apo të shkatërrosh? Juventus do të arrijë në Cardiff si mbrojtja më e mirë e Ligës së Kampionëve. Skuadra e Zidane ndërkohë do të shkojë me sulmin që ka shënuar më shumë. Çfarë thotë historia për këto statistika në vitet e fundit?

Reali i Madridit gjatë këtij sezoni ka shënuar 32 gola në 12 ndeshje me një mesatare 2.6 për ndeshje, ndërkohë që kampionët e Italisë kanë pësuar vetëm 3 gola, vetëm 1 në katër ndeshje. Por kush e ka dërguar trofeun në shtëpi mbrojtja apo sulmi?

Duke analizuar Ligën e Kampionëve që nga sezoni 1995/96 triumfi i fundit i Juventusit, në 33 për qind të rasteve ka fituar sulmi më i mirë. Përqindja shkon në 24 (5 nga 21 raste) kur ka fituar formacioni më mbrojtjen më të pamposhtur. Për të fituar një finale Championsi duhet një sulm pjellor dhe një mbrojtje e pakalueshme, teksa suksesi është i garantuar në 43% (9 nga 21 raste).

Duke marr parasysh këto fakte me 17 gola të pësuar për Realin (1.41 gola për ndeshje), dhe Juventus që ka shënuar 21 deri tani 1.75 për ndeshje, skuadra italiane shihet si më favorite për triumfin final.