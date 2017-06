Sa më shumë që po afrohet dita e zgjedhjeve aq më shumë po shtohen zotimet e kandidatëve për kryeministrit të vendit. Edhe pse, zyrtarisht fushata zgjedhore nuk ka filluar ende, kjo nuk i ka penguar ata që tu kërkojnë votën qytetarëve duke folur e premtuar për çështje të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe marrëdhëniet e Kosovës me shtetet fqinje.

Kryetari i Komunës së Bujanocit Shaip Kamberi, thotë se është i rëndësishëm deklarimi për reciprocitet mes Kosovës e Serbisë. Këtë ai e thotë duke bërë krahasimin e të drejtave të shqiptarëve në Serbi me serbët në Kosovë. Mirëpo, ai shpreson që ky interesim të mos ndryshojë pas përfundimeve të zgjedhjeve.

“Më vjen shumë mirë që në agjendën e gjithë kandidatëve për kryeministër, Lugina e Preshevës po gjen hapësirë në këtë proces zgjedhorë. Shpresoj që intensiteti i këtij interesimi të mos venitet pas përfundimit të zgjedhjeve. Vlerësoj shumë të rëndësishëm potencimin e reciprocitetit në raport Kosovë – Serbi, sepse garancat që Kosova i jep për të drejtat e pakicave, as përafërsisht nuk respektohen në Serbi në raport me shqiptarët. Është koha e fundit që Kosova, edhe në dialogun e Brukselit, por edhe në raportet e tjera me Serbinë, reciprocitetin ta shtrojë si kusht. Qarkullimi i lirë i mallrave dhe njerëzve është një çështje e rëndësishme, megjithatë mendoj që për stabilitetin rajonal, krucial është respektimi i të drejtave të pakicave”, ka deklaruar për Gazetën e Re Kamberi.

Sipas tij, statusi i privilegjuar i disa pakicave siç është rasti me serbët e Kosovës, e mohimi i të drejtave të disa pakicave tjera si shqiptarëve të Luginës së Preshevës, është e dëmshme për stabilitetin në Ballkan. /presheva.com/