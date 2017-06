Kryetari dhe zëvendës kryetari i APN janë dekoruar me çmimin “Ambasadorë të paqës” nga federata botërore e paqës.

“Federata botërore e paqës, organizatë me seli në New York, e themeluar nga OKB më emëroi sot bashkë me zëvendës kryetarin e Alternativës, z. Armend Aliu, ambasador të paqës. Ky emërim vjen si rezultat i punës sonë në themelimin e Alternativës për Ndryshim, për ndryshimin e sjellur në Preshevë dhe për aktivizimin e të rinjëve në promovimin e një mentaliteti të ri politik.

Këtë titull e pranuam në emër të të rinjve të Luginës së Preshevës të cilët çdo ditë luftojnë bashk me ne kundër mentalitetit të vjetër politik i cili na dëmton çdo ditë e më shumë.

NDRYSHIMI NUK NDALET!” Ka shkruar në profilin e tij të rrjeteve sociale kryetari i APN-se Shqiprim Arifi. /presheva.com/