Presheva sot ka gdhirë me billborde të Vetëvendosjes. Në to shihet kandidatja e VV-së nga Presheva, Elza Sadiku si dhe në një poster tjetër janë bashkë me Albin Kurtin kandidatët Elsa Sadiku, Liburn Aliu me origjinë nga Presheva si dhe Salih Zyba ish pjesëtar i UÇPM-së.

Këtë e ka bërë të ditur Erzen Vraniqi nga Vetëvendosja përmes një postimi në profilin e tij në Facebook.

“Presheva me Vetëvendosjen”, ka shkruar Vraniqi.