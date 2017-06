Lajmrohen të gjithë ish maturantët e gjeneratës 1976/77 të Q.A “Skenderbeu” në Preshevë (drejtimi matematiko-natyror, shoqëroro-gjuhësor, drejtimi i teknikëve të maqinerisë, drejtimi i tregtisë dhe drejtimi i metalit) se me datë 01 korrik 2017 (e shtunë) prej orës 19:00 në sallonin e dasmave “Besa” në Preshevë dhe në përcjelljen e grupit muzikor “Dardanët” nga Presheva do të mbahet:

TAKIMI I GJENERATËS 1976/77 – 40 VJETORI I MATURËS

Pjesmarrja në takim bëhet përmes rezervimit me kohë deri me datë 28 qershor 2017 tek këshilli organizativ dhe pagesës paraprake prej 2500 dinarë ose 20 euro me të cilën mbulohen darka për ish maturantët dhe mysafirët – ish kujdestarët dhe drejtoria, muzika, bexhi identifikues, dy DVD të inçizimit të kamerës dhe një CD të fotove dhe harxhimet tjera.

Para takimit prej orës 18:30 do të bëhet një foto e përbashkët e gjeneratës tek shkallët e ish gjimnazit në qendër të Preshevës.

Këshilli organizativ:

Nexhmedin Ahmedi – +381 63 88 99 003

Besa Shabani – Boriçi – +381 63 647 690

Osman Hyseni – +381 69 246 0738

Zini Kamberi – +381 63 413 557