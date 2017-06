Për herë të parë që prej zgjedhjes president të Ilir Metës, Edi Rama dha sinjalet se tashmë raporti i tij me ish kreun e LSI-së ishte përkeqësuar.

“Nuk e di a është një shprehje që i shkon një presidenti të zgjedhur, por unë e mirëkuptoj dhe s’kam asnjë problem me këtë”, komentoi Rama.

Kryeministri shprehu rezerva për fushatën e presidentit të zgjedhur, me LSI-në.

“Kjo hap diskutim. Është zgjedhja e tij, por unë nuk do e bëja”, tha Rama.

Kryetari socialist per herë të parë artikuloi se humbja në zgjedhje e Partisë Socialiste, do shënonte dhe fundin e karrierës së tij politike.

“Nëse ne nuk jemi forcë e parë, atëherë unë do jap dorëheqjen dhe do largohem nga politika”, pranoi Rama në ‘Top Story’ me Sokol Ballën.