Real Madridi ka plane të mëdha, mirëpo kjo i përket vetëm shitjes së lojtarëve.

Plani i ekipit është që ti liroj të pakënaqurit dhe ata që nuk i duhen, dhe këta janë 6 lojtarë, ndërsa për të 7 lufton zhveshtorja që mos të largohet.

Ronaldo pas finales së Ligës së kampionëve ka thënë se Real Madridi mund të bëhetë edhe më i mirë.

AS madrilen sot ka shkruajtur se Reali po planifikon ti shesë lojtarët, i pari nga ta është Pepe i cili sot zyrtarisht do të largohet nga Reali.

Pepe është afër transferimit tek PSG si lojtar i lirë, pasi Real Madridi i kishte ofruar kontratë një vjeçare dhe Pepe e ka refuzuar këtë.

I dyti në listë është James Rodriguez i cili në finalen e ligës së kampionëve ka qenë në tribuna, çka është një shenjë e qartë se ai do të largohet, në Inter, Manchester United apo PSG.

Alvaro Morata gjithashtu mund të largohet i cili është i pakënaqur si rezervë, mirëpo Karim Benzema mbetet i pazëvendësueshëm dhe ai duhet të kërkoj një klub të ri.

Në lojë ka qenë Milan, por përmendet edhe Chelsea dhe Manchester United dhe çmimi i tij është rreth 70 milionë euro.

Nga Madridi mund të largohet edhe Danilo, mbrojtësi i djathtë i cili nuk ka arsyetuar çmimin rekord për një mbrojtës për 31.5 milionë euro.

Danilo nuk ka qenë konkurencë e Dani Carvajal dhe do të kërkoj klub tjetër i cili gjendet në listën e Interit.

Edhe një mbrojtës i cili nuk ka luajtur këtë sezonë Fabio Coentrao do të largohet definitivisht. Ai është afër transferimit në Sporting Lisbona.

Në transfer listë gjednet dhe Mariano, i cili ka hyrë nga Castilla por nuk ka pasë minuta të mjaftueshme.

I fundit në listë është portieri Keylor Navas. Golmani i parë i Realit assesi të marrë besimin apsolut të Florentino Perezit i cili e dëshiron De Gean.

Zhveshtorja nuk dëshiron që Navas të largohet dhe të mbetet portieri i parë dhe deri tani kështu duket se do të mbetet.

Nga këta 6 lojtar e përmendur Real Madridi mund të inkasoj 150 deri 200 milionë euro çka është mëse e mjaftueshme për lojtarët që nuk kanë vend në ekip.

Vetëm Morata vlersohet 70 milionë, Rodriguez është diçka pak më i lirë, deri sa Danillo vlen nga 15 milionë deri 20.

Kush mund të vijë?

Në këtë moment dihet se do të arrij Theo Hernandez që do të jetë konkurent i Marcelos dhe do të kthehet Marcos Llorente.

I vetmi lojtar që mund të vij në Real Madrid është Kilian Mbappe dhe ky do të jetë i tëri për Real Madridin./presheva.com/