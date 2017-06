Pjestarët e minisitrisë së punëve të brendshme në bashkëpunim me prokurorinë, policinë tatimore dhe agjencionin informativ të sigurisë të koordinuar me aksionin “Sinjali” kanë arrestuar 74 personma për shkak të dyshimit se nga viti 2007 deri sot kanë kryer vepra korruptive lidhur me trafikim të njerëzve.

Të dyshuarit siç thotë policia transmeton presheva.com, kanë shkaktuar dëm shtetit prej 2 milioard dinarë, buxhetin e vetqeverisjeve lokale dhe subjekteve tjera.

Ka dyshime dhe se këta persona nga shkurti e deri në prill të këtij viti kanë mundësuar kalimin ilegal të kufirit me më shumë se 100 migrantë nga Maqedonia në Serbi.

Për këto shërbime kanë paguar 110 deri 140 euro për person.

Të arrestuarit nga Vranja, Presheva dhe Beogradi janë D.S. (42), M.S. (34), N.A. (29), D.D. (26), I.J. (23), S.L. (26), R.M. (22), S.S. (24), G.R. (1998), S.H. (20), D.C. (44), I.R. (42) i J.M. (33)./presheva.com/