Këto kokrra të vogla përmirësojnë trurin zbutin lëkurën, madje edhe e ndalojnë kancerin. Për sistem të shëndetshëm imun.

Boronicat kanë antioksidues më shumë se secila pemë apo perime. Këta antioksidues e forcojnë sistemin imun, duke neutralizuar radikalet e lira.

Stimulojnë trurin Konsumoni boronica dhe truri do t’ju funksionojë më mirë dhe më shpejt.

Një studim ka dëshmuar se boronicat ngadalësojnë humbjen e kujtesës.

Përmirëson shikimin Me konsumimin e dy porcioneve boronica në ditë, do të ulni rrezikun nga degjenerim makular, që vjen me moshën, që shkakton humbjen e shikimit.

Pos tjerash, boronicat ndikojnë për të pasur edhe zemër të shëndetshme,ulin nivelin e sheqerit në gjak, parandalojnë kancerin, shërojnë fshikëzën e tëmthit, shkrijnë dhjamin përreth belit.