Detergjentët e ndryshëm për heqjen e njollave sikurisht që kushtojnë shumë.

Kjo nuk mundet t’i përshtatet gjithmonë buxhetit tuaj.

Madje, nganjëherë asnjë detërgjent nuk mundet të ua largojë ato njolla të verës dhe ushqimeve të ndryshme.

Për fat të mirë janë disa mënyra të lehta dhe shumë efektive për heqjen e këtyre njollave të tmerrshme, por mbi të gjitha këto përbërës janë tërësisht natyral.

Soda bikarbone

Merni 4 litra ujë dhe shtoni 1 gotë të madhe sodë bikarbonë, futni veshjet me njolla në to dhe leni të qëndrojnë për disa minuta, pastaj i futni në maqinë për larje rrobave dhe në fund do të keni rroba pa asnjë njollë sikur të reja.

Aspirini

6 aspirina i thyeni dhe i shtoni në kovë më ujë të vakët.

Futni rrobat e njollosura, të qëndrojnë për gjysëm ore aty.

Pas larjes do të mahniteni me rrobat pa asnjë njollë.

Uthull dhe limon

Përzieni këto dy përbërës bashkë, shpërkatni mbi njollat dhe lereni për pak minuta t`a bëjë efektin e saj.

Do të çuditeni se si do të largohen njollat.