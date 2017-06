Klubi futbollistik Lugina nesër me datë 10.06.2017 ditë e Shtunë, do të ketë për vizitë përfaqësuesit e një klubi nga Zvicra dhe në të njejtën kohë do ta zhvillojë një ndeshje miqësore në Stadiumin e F.Miratoc ora 17:00.

Ju mirëpresim

KF LUGINA