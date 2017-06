Zinedin Zidane do të nënshkruar kontratën e re me Real Madridin, transmetojnë mediet spanjolle.

Siç shkruan AS, Zidane do të nënshkruar kontratën e re me Realin deri në vitin 2020.

Zidane ka hyrë në histori të Realit pasi ka fituar dy tituj Champions dhe Primeran për më pak se 17 muaj.

Zidane nga janari i 2016 ka drejtuar Real Madridin 87 ndeshje, ka 65 fitore, 15 barazime dhe 7 humbje.

Pas nënshkrimit, Zidane do të aplikoj planin e tij për sezonin e ardhshëm, kthimin e Jesus Valeho dhe Marcos Llorente, ardhja e Theo Hernandez si dhe Kilian Mbappe që pritet të thej rekorde.

Zidane ka dëshirë që me këta 4 lojtrë të sulmoj të gjitha trofetë për sezonin e ardhshëm.