Vendimi është marrë, ky është plani që vitin e kaluar kishte sukses.

Sikurse edhe vitin e kaluar, Cristiano Ronaldo do të mungoj në pjesën e madhe të parapregaditjeve të Realit.

Arsyja, shumë ndeshje në sezonë, portugezi do të luaj në kupën e konfederatave si kampion dhe ai do të filloj më vonë pushimin.

Dhe për këtë arsye ai do të marrë pushim të zgjatur, nuk do të udhëtoj në Amerikë, nuk do të luaj “El Classicon” në Majami kundër Barcelonës.

Ronaldo do të mungoj edhe në ndeshjen kundër Manchester United që luhet në gusht, për Superkupë dhe luhet në Shkup./presheva.com/