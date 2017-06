Mbrëmë në amfiteatrin e Rtv Presheva, Partia Demokratike Shqiptare mbajti mbledhje me nëndegën numër 9-të të saj, e cila është njëra nga bastionet më të mëdha të PDSH-së në komunën e Preshevës.

Mbledhja e nëndegës numër 9-të të PDSH-së u organizua si nevojë e plotësimit të kryesisë së saj me anëtar të rinj në kryesinë e nëndegës si rezultat i ardhjeve të reja nga subjektet tjera politike por edhe nga shoqëria civile, të cilët iu bashkangjitën Partisë Demokratike Shqiptare duke e konsideruar si opcionin e vetëm politik i cili mund të i rikthejë qytetarëve të komunës së Preshevës dinjitetin e nëpërkëmbur dhe shpresën e humbur nga zhvillimet e ndodhura politike dhe menaxhimit të pushtetit lokal pas zgjedhjeve lokale të mbajtura në prillin e vitit të kaluar.

Pas plotësimit të kryesisë së nëndegës me anëtar të rinj, në këtë mbledhje u propozua edhe kryetari i ri i nëndegës, ku me mbështetje unanime nga kryesia e nëndegës për kryetar u zgjodh z.Bilall Maliqi, i cili ka qenë anëtar i deritanishëm i kësaj nëndege dhe aktualisht është kryetar i Shoqatës së Shkrimtarëve ”Feniks” në Preshevë.

Kryetari i posazgjedhur i nëndegës numër 9-të z.Bilall Maliqi para të pranishmëve u drejtua me fjalim rasti ku ndër të tjera theksoi:

Të jesh kryetar i kësaj nëndege, don të thotë të kesh përgjegjësi, të cilat së bashku me juve, me kryesinë e partisë dhe me kryetarin, do t’i tejkalojmë dhe do ta fuqizojmë këtë nëndegë dhe partinë në përgjithësi.

Unë do të mundohem ta japë kontributin tim për të mirën e nëndegës nr.9-të dhe të partisë në përgjithësi, kjo kërkon punë të palodhshme nga ana ime si kryetar dhe nga ana juaj si simpatizantë të denj të PDSH-së.

Përpara na presin punë të mëdha për ta fuqizuar dhe rritur këtë nëndegë me anëtarë të rinj dhe për këtë në emrin tim personal dhe në emër të juajin ju dëshiroj mirëseardhje të gjithë atyre që dëshirojnë të jenë pjesë e PDSH-së dhe ta japin kontributin e tyre për partinë e cila së shpjeti do të jetë udhëheqëse e pushtetit në Preshevë.

PDSH-ja është parti e unifikimit të faktorit politik shqiptar në Luginë dhe më gjerë, andaj si e tillë do të ngelet edhe në të ardhmen me programin e saj të qartë politik.

Fjalimin e tij kryetari i nëndegës e përfundoj me një thënie:

“Nëse jemi të fortë, forca jonë do të flasë vetë. Nëse jemi të dobët, fjalët nuk të ndihmojnë dot”. /Xhon F. Kenedi

Pra vetëm të unifikuar si parti dhe si shqiptarë mund t’i çojmë proceset përpara, duke e vënë përpara interesin e popullit dhe të kombit para interesit personal.

z. Bilall Maliqi edhe njëherë u falënderua nga zemra për besimin që i është dhënë si kryetar i nëndegës nr. 9-të, i PDSH-së, ku iniciativën dhe dëshiren e anëtarëve për ta zgjidhur në këtë post me rëndësi për këtë nëndegë, u zotua se do ta ushtroj me nderë dhe me sinqeritetin më të madh.

Një emër tjetër i rikthyer në radhët e Partisë Demokratike Shqiptare ishte edhe Kujtim Sadriu, i cili vjen nga sektori joqeveritar Qendra për hulumtim dhe monitorim njëherit edhe koordinator i Universitetit të Novi Pazarit- dega në Preshevë, ku para të pranishmëve theksoi se gjatë kohës së qeverisjes së Partisë Demokratike Shqiptare kam qenë një zë kritikë ndaj dukurive negative të cilat kanë ndodhur e të cilat asnjëherë nuk i kanë ngritur ata që tashmë po shihen dhe po dëshmohen me veprimet e tyre, prandaj angazhimi im do të jetë maksimal për rikthimin e vlerave të mirëfillta në Partinë Demokratike Shqiptare. Përvec tjerash theksoi se aktualisht është duke punuar me një projekt në sektorin e bujqësisë, ku u zotua se do të bëjë përpjekje maksimale që të ndihmojë dhe inkurajoj të gjithë ata që duan të merren me këtë lëmi, e cila ka potencial të jashtëzakonshëm në komunën e Preshevës, ndërsa në të njejtën kohë i cilësoi si mashtruese dhe të dështuara të gjitha trillimet e deritanishme për hapjen e vendeve të reja të punës nga ana e pushtetit lokal.

Të pranishmëve iu drejtua edhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare z. Ragmi Mustafa i cili këtë etuziazëm në tubimin e kësaj nëndege e cilësoi si fillim të mbarë , e që është frymim i shpresës së qytetarëve si dhe rikthimit të shpejtë Partisë Demokratike Shqiptare në qeverisjen e komunës së Preshevës.

Kryetari Mustafa numëroi të gjitha ngecjet e ndodhura dhe që po ndodhin si pasojë e konsolidimit të njërës dhe shumicës tjetër qeverisëse që pas zgjedhjeve të fundit lokale, ku kemi hyrë në vitin e dytë pa asnjë projekt të filluar dhe mbaruar qoftë në infrastrukturë, elektrifikim në lagje të reja, vazhdimin e kanalizimeve fekale, subvencionet në ekonominë e vogël dhe familjare, ndërtimin e rrugicave në lagje, subvencione në bujqësi, programin socio-ekonomik të inkuadrimit të të rinjve në praktikat profesionale.

Ndërsa si shqetësimin më të madh për tërë këtë periudhë kohore kryetari i PDSH-së, paraqiti paaftësinë e përfaqësuesve institucional të komunës së Preshevës, të cilët edhe përkundër persiatjes së tyre drejt Beogradit, kanë shuar zërin institucional të shqiptarëve në paraqitjen e kërkesave për realizimin dhe avancimin e pozitës së shqiptarëve në Luginë të Preshevës të cilët janë qytetarët më të diskriminuar dhe më të shtypur në Evropë nga politika sistematike e Serbisë.

Partia Demokratike Shqiptare mbledhje dhe takime të radhës do të ketë edhe më nëdegët tjera si rezultat i anëtarësimeve të reja, sepse PDSH nga procesi i zgjedhjeve brenda partisë, tashmë ka hapur dyert për të rinjët, ku funksionimi i ardhshëm do të jetë ndryshe nga ai i deritanishëm, njofton kryesia e PDSh-së./presheva.com/