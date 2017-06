Veturën “Volvo” po e drejtonte një femër me shtetësi zvicerane, dhe askush nuk kishte paragjykuar se çfarë ka fshehë ajo në veturë.

Pjestarët e policisë në bashkëpunim me doganën në vendkalimin kufitar Batrovci kanë konfiskuar më shumë se 4 kilogram marihuanë dhe kanë arrestuar një person.

Gjatë kontrollimit të veturës tip “Volvo” me targa të Zvicrës, të cilën po e drejtonte I.S (1980) me shtetësi të zvicrës, policia në gomën rezervë dhe në pjesën e përparme të majtë nën rrotë ka gjetë 16 paketime marihuanë me peshë 4.700 gram.