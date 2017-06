Ish zëvendës kryetari i komunës Xhelal Memeti, dhe njëherit kryetar i degës së PVD-së në fshatin Miratoc ka dhënë dorëheqje sot nga të gjitha funksionet partiake.

Ai në profilin e tij në Facebook ka shkruare edhe arsyet për largimin e tij nga Partia për Veprim Demokratik.

Të nderuar qytetarë të Komuës së Preshevës.

Përmes këtij shkrimi dua të informoj opinion e gjërë dhe mbështetësit e mi, se unë Xhelal Memeti deri më tani kryetar i nëndegës së PVD-së në Miratoc dhe Zv.Kryetar i degës në Preshevë,jap dorëheqje të pa revokueshme nga çdo funksion i imi brenda PVD-së.

Për të ju informuar saktësisht dhe më gjerësisht mbi këtë vendim, un do të prononcohem në një konferencë për media që do të bëhet ditën e hënë në ora 11:00.

“Dorëheqja është shprehje e denjë e kurajos. jo gjithkush e zotëron atë” –dikur deklaronte i madhi Napoleon Bonaparta, prandaj un do të dal me kokën lartë, duke mos zbehur aspak unin tim për ti kontribuar vendit, por jo në këtë formë , jo me këtë qeverisje.

Sinqerisht

I juaji Xhelal Memeti