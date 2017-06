Rrjeti i organizatave vëzhguese të zgjedhjeve “Demokracia në Veprim” publikoi rezultatet e zgjedhjeve me 70 përqind të qendrave të votimit të numëruara.

Në këto rezultate, koalicioni PDK-AAK-NISMA është e para me 34.2 përqind të votave e pasuar nga Vetëvendosje me 26.3 ndërsa e treta është koalicioni LDK-AKR me 25.8.