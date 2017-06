Lëvizja e progresit Demokratik (LPD) nga Bujanoci në profilin e saj zyrtar të rrjeteve sociale ka shkruar për presionin që po i bëhet partisë dhe liderit të saj Jonuz Musliun për ta larguar atë nga vetqeverisja lokale.

LPD shkruan se presioni po bëhet nga Beogradi, mirëpo sipas tyre edhe pse ka presione, ata nuk do të shuhen nga çfardo qoftë presioni ai.

“Vazhdon presioni nga Beogradi për ta hequr Jonuz Musliun e LPD-në nga qeverisja lokale në Bujanoc.

LPD-në, nuk mund ta shuani, çfarëdo presioni qoftë ai, e nga kush do qoftë ai.

Do të jemi këtu deri sa të ketë shqiptarë, e me shqiptarë do të jetë gjithmonë ky vend.” shkruan LPD, transmeton presheva.com.

Në ditët në vijim presim edhe komunikatë më të detajuar rreth këtij epilogu dhe së vërtetës /presheva.com./