Këto pamje me fotografi janë në fshatin Bilaç të dërguara në portalin tonë, ku fshatarët ankohen për mos asfaltim të rrugës në një pjesë të fshatit.

Ata përmes portalit tonë iu janë drejtuar organeve kompetente të komunë së Bujanocit dhe kryetarit të komunës në mënyrë që ti shtrohet kjo rrugë, përcjell presheva.com.

“Këto pamje qe duken ne foto nuk jan as ne shkretetiren e Sahares po nuk jan as ne Fabrik te Nutelles. Shumica e fotove janë në Mahallen më të madhe me afro 200 shtëpi në Mahallën e Bërçecve dhe disa tek Mahalla e Luanve, Mahalla e Bërçecve i ka afro 400 votues që mund ta siguroj së paku një Këshillltar në Komunë të Bujanocit dhe Fshati Bilaç llogaritet si Fshati i dytë më i madh ne Bujanoc, fajet per kete gjendje skandaloze se pari i kan Keshilltarët nga Bilaçi dhe fajin e dyt e ka Kryetari i Bujanocit i cili nuk e shikon këtë gjendje skandaloze në fshatin tonë. Jemi ne 2017 Zoteri Kryetar nuk jemi ne vitet e 80-ta por keto pamje te kthejn kryeisht ne ato vite.. Sa premtime keni bërë ku janë realizimet e atyre premtimeve edhe sa kështu?

Ndermerrni ndonje gje o te nderuar se kështu nuk jetohet!!” kanë shkruar për portalin presheva.com një grup nga fshati Bilaç./presheva.com/