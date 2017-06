Perdoruesit e iPhone me sistemin iOS 11 nuk do të kenë nevojë për futjen e një fjalëkalim të Wi-Fi, falë përditësimit të shkëlqyer.Telefoni juaj i mençur së shpejti do të bëhet edhe më i mençur në sajë të softuerit të ri celular të Apple.

Aktualisht, kur një përdorues dëshiron të lidhet, ai duhet të kalojë nëpër format e gjetjes së fjalëkalimit para se të lidhetme internetin.

Sistemi i ardhshëm operativ i Apple do të përfundojë një bezdi një herë e përgjithmonë.Sistemi i ardhshëm operativ i Apple do ta bëjë jetën më të lehtë për përdoruesit.

Por tani një veçori e re është vërejtur nga 9to5Mac që do ta largojë këtë proces të bezdisshëm për mirë.Apple iOS 11 do të dalë në publik më vonë gjatë vitit, por tashmë është në dispozicion në formë “beta” për zhvilluesit, programuesit dhe profesionistët e tjerë.Sistemi i ri operativ do të vijë me një aplikacion të përmirësuar fotografish.