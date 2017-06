BMW i serisë 6 i versionit Grand Turismo SUV është fotografuar para prezantimit që do të jetë gjatë këtij viti, ndërsa do të lansohet në vitin 2018.

Pavarësisht emrit të ri, seria 6 GT, shumë gjëra nga dizajni janë marrë nga Seria 5 e BMW-së, me drita të ngjashme nga para dhe pas plus grill i njëjtë pas rrotës së parë.

Ende nuk ka detaje për fuqinë motorike, por ka gjasa të mëdha që të ketë po ata motorë me naftë e benzinë që ofrohen në Serinë 5.

Ndërsa detaje të tjera ende nuk janë zbuluar për BMW Seria 6 GT e ri.