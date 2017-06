Si minuta, dhe e konsumoni. i të humbni kilogramët për dhjetë ditë? Atëherë pini ujë! Shpeshherë etjen e ngatërrojmë me urinë, e në vend të ushqimit kemi nevojë për një gotë ujë.

Nëse nuk konsumojmë sasi të mjaftueshme të ujit, funksionimet e trupit çrregullohen.Për të humbur në peshë aplikoni dhe përmbajuni këtyre rregullave, sepse uji shkrin kaloritë.

• 5 mënyra se si duhet konsumuar ujin:

• 250 ml ujë në lukth të thatë pasi jeni zgjuar;

• 250-500 ml ujë një orë para kafjallit;

• 100-200 ml ujë pas secilës gotë çaj apo kafe;

• 250-500 ml ujë 20 minuta para ushqimit;

• 300-600 ml ujë dy orë para gjumit.

Në fillim do të shkoni më shpesh në tualet, por me kalimin e kohës do të mësoheni në këtë rutinë dhe gjithçka do të normalizohet. Nëse nuk na besoni, provojeni.