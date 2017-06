Në konsultimet e javës së kaluar për zgjedhjen e qeverisë së re të Serbisë, Aleksandar Vuçiq si presidenti i Serbisë në takimin me përfaqësuesit e Partisë për Veprim Demokratik i kishte premtuar siç thonë ata se do ti sjell një investitorë dhe do të hap vende të reja të punës.

Këtë informacion e ka konfirmuar vet deputeti Fatmir Hasani, deputet i PVD-së në parlamentin e Serbisë.

Riza Halimi, kryetar i PVD-së ka përkujtuar se deputeti Hasani ka votuar për zgjedhjen e qeverisë së re dhe për “të gjitha” ligjet në Parlamentin e Serbisë dhe më në fund ekziston dëshira që të reorganizohet trupi koordinues për jug të Serbisë që në mënyrë efikase ti zgjedh problmet e shqiptarëve dhe qytetarëve të tjerë./presheva.com/