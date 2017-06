Foto Klubi ”Presheva” është hapur për të qenë një grup i fotografistëve profesionist atyre amator si dhe artdashësve, të fotografisë.

Pas realizimit të 6 edicioneve të Konkursit Ndërkombëtar të fotografis artistike PreFoto është parë e nevojshme që të themelohet një klub i fotografistëve të qytetit të Preshevës duke promovuar fotografistët nga Lugina e Preshevës anembanë botës dhe njehërit duke promovuar Luginën e Preshevës nëpërmjet fotografis.

Klubi do të ketë aktivitete me antarët e saj ku do të organizohen udhëtime kolektive për të sjellë imazhe të ndryshme dhe do të organizojë puntori arsimore të udhëhequr nga Profesionist të fotografis.

Klubi do të ketë bashkpunime me klubet e fotografëve në rajon për të shkembyer eksperiencat dhe idet e tyre mes vete, vet fotografët.

Ftojmë të gjithë të interesuarit nga Lugina e Preshevës pë aplikim, për të qenë pjesë e Photo Club Presheva duhet të dërgoni aplikimin tuaj në e-mail adresën prefoto2011@gmail.com

Themelues të Photo Club PRESHEVA është staffi i Konkursit PreFoto.

Për më shumë hollësi info

prefoto2011@gmail.com

+381 63 180 1103