Komuna Preshevës kërcënon me prishje të objekteve pa leje. Kjo është edhe një dëshmi shtesë se sa është në gjendje komuna e Preshevës, përkatësisht resori për ndërtimtari dhe urbanizëm t’i ndihmojë popullatës 95% të papunë, lidhur me legalizimin e objekteve pa leje.

Shumicën e rasteve kërcënohen pronarët e shtëpive të ndërtuar , madje 45 vjet më parë, e më të vjetra, për të cilat shtëpi janë paguar tatime dhe rryma elektrike, dhe po ato tani kërcënohen për rrëzim.

Absurdi është se me anë të atyre shkresave obligohen pronarët e shtëpive, madje vetë t’i rrënojnë shtëpitë e tyre, kjo që nuk e kapë asnjë logjikë e shëndoshë e njeriut.

Duhet urgjentisht të stopohen këto dërgesa qesharake…

Se janë qesharake këto dërgesa (resenje) të shkruara në gjuhën serbe, po shihet mirë, madje edhe zogjtë e malit po e ndalin cicërrimin e tyre nga habia me të bëmat e pushtetit lokal.

Pushteit lokal ka njerëz që marrin rrogë e mund t’i kryejnë këto punë në terren , pa e ngarkuar me pagesa enrome qytetarin e lodhur e të stërlodhur ekonomikisht, dhe këto shërbime t’ua kryej falas, përveç pagesës apo taksës republikane të domosdoshme,e cila taksë nuk kap ndonjë vlere të lartë.

Ndihmohet apo shkilet qytetari?!

Me këto “resenje” nga resori përgjegjës, shkilet qytetari në atë masë, saqë mund të vie edhe te ndonjë ekces i padëshiruar, se ta urdhërosh pronarin ta rrënoj shtëpinë e vet nuk është e lehtë, madje është në kundërshtim me çdo normë etike e njerëzore.

Qytetari ndihmohet me kryerjen e legalizimeve falas nga komuna, sepse shumica dërmuese e popullatës së Preshevës gjendet buzë ekzistencës, nuk kanë gjërat më elementare për jetë, pra janë bërë për ndihmë sociale.

Sa keq e sa turp!



Më vjen keq për qytetarët e komunës së Preshevës që ballafaqohen me këso “marifetllëqe” të ndyta të komunës në njërën anë, dhe më vjen turp për këta zyrtarë që lëshojnë vendime (resenje) të turpshme për qytetarin.

Jemi të vetëdishëm se legalizimet duhen të kryhen, por ama edhe komuna e Preshevës duhet ose t’u krijojë kushte me punë që t’i mbulojnë shpenzimet e legalizimit, ose t’ua legalizojë shtëpitë e banimit falas. /Bilall Maliqi/