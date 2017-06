Ana Bërnabiç ish-ministrja për Administratën Publike dhe Komunat do të jetë kryeministrja e re e Serbisë.

Brnabic ka studiuar marketing në Universitetin Northwood në Michigan dhe Universitetin Hull në Angli. Pas studimeve 41-vjeçarja Brnabic ka punuar në disa projekte të BE-së dhe të Agjencisë Amerikane USAID në Serbi. Pas kësaj, ajo ishte drejtore e kompanisë amerikane “Continental Wind Serbia” (CWS), që merret me zhvillimin e parqeve me mullinj ere për përfitimin e energjisë elektrike. Përveç gjuhës angleze, ajo flet rrjedhshëm dhe rusisht.

Brnabic nuk i përket asnjë partie politike dhe është “eksperte e pavarur”, gjë që konsiderohet si cilësi më vete në radhët e serbëve që janë të ngopur dhe të pakënaqur me politikanët dhe politikën, shkruan DW, transmeton presheva.com.

Shumë vëzhgues mendojnë se ajo është e re dhe “cool”, por se nuk ka shumë ndryshime nga pasuesit e tjerë të Vuçiqit. Ajo vetë e lëvdon pa ndërprerë Vuçiqin si reformator dhe konsiderohet si besnike e tij./presheva.com/