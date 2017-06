Klubi futbollistik Barcelona do të filloj operacionin “Egzodus”, gjegjësisht shitjen e të gjithë lojtarëve të panevojshëm dhe nga fitimi i tyre të blej lojtarët e dëshiruar.

Sa i përket përforcimeve, Barcelona në llogari është e qartë, i duhen 200 milionë euro për përforcime për ti blerë tre lojtarët: Marco Veratti, Hector Bellerin dhe Osman Dembele.

Para se ti blej, Barcelona duhet të lirohet nga rreth 10 lojtarë dhe rrogat e tyre. Trajneri i ri Ernesto Valverde ka njoftuar klubin se dëshiron ti jap shansin Andre Gomesit dhe Paco Alcaser të cilët nuk u treguan për atë që edhe ishin blerë.

Në listë për largim janë: Mathieu, Vidal, Rafinha, Arda Turan dhe Lucas Digne dhe pesë lojtarët që do të kthehen nga huazimi: Thomas Vermaelen, Sergio Samper, Douglas Perreira, Munir El Hadadi dhe Cristian Tello.

Barcelona më shumë para mund të fitoj me shitjen e Arda Turan dhe Rafinha që planifikohet të kushtojnë rreth 50-55 milionë euro, si dhe do të lirohet shumë me pagat që ata marin.