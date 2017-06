Në Serbi vitin e ardhshëm pritet të punësohen më shumë se 2500 persona në shëndetësi, punë do të gjejnë mbi 600 inspektorë të tatimeve.

Deri në fund të vitit do të punsohen më së paku 2500 persona në shëndetsi, prej tyre 2000 motra medicinale dhe rreth 500 mjek. Nëse kemi parasysh se rreth 2000 mjek që kanë punuar me kontratë me afat të caktuar kalojnë në afat të pacaktuar, mund të thuhet se numri i atyre që do të punësohen në shëndetësi është 4500 persona në Serbi, thonë në ministrinë e qeverisjes lokale. Nga ana tjetër do të punësohen edhe rreth 600 inspektorë tatimor për ta zvogluar ekonominë e zezë./presheva.com/