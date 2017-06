Lideri i AKR-së, Behgjet Pacolli, thotë se askush nuk flet për hallet e qytetarit, për varfërinë në rritje, për gjendjen e spitaleve dhe shëndetësisë sonë, për shkatërrimin e mjedisit, për hasmërinë e krijuar (nga politika) mes njerëzve dhe për izolimin tonë ndërkombëtar

Pacolli përmes një postimi në Facebook, ka thënë se “qytetarët dhe hallet e tyre janë harruar, sikur mos të ekzistonin e nga ana tjetër tek akterët e “politikës” dominojnë vetëm konfrontimet rreth debatit, se kush do të jetë Kryeministër”.

Postimi i plotë i Pacollit:

“E kuptuat sa shumë premtuan në fushatë?

Vetëm shikoni lajmet nga politika, nga mëngjesi deri në orarin e syfyrit si debatohet vetëm rreth një DEBATI dhe kurrgjë tjetër. Askush nuk flet për hallet e qytetarit, për varfërinë në rritje, për gjendjen e spitaleve dhe shëndetësisë sonë, për shkatërrimin e mjedisit, për hasmërinë e krijuar (nga politika) mes njerëzve; për izolimin tonë ndërkombëtar. Pse, menjëherë pas fushatës, si me magji u zhdukën nga fjalët e politikanëve problemet dhe zgjidhjet që ofronin? Mos vallë u zhdukën problemet?

Jo, ato janë si një mal i madh para nesh. Qytetarët dhe hallet e tyre janë harruar, sikur mos të ekzistonin e nga ana tjetër tek akterët e “politikës” dominojnë vetëm konfrontimet rreth Debatit, se kush do të jetë Kryeministër.

Sa keq, sa e vrazhdët e sa primitive që nuk do të mjafton as lapsi e as letra për t’a shprehur këtë” (sic), ka shkruar Pacolli.