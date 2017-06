Gjatë gjithë ditës së premte do të dominojë moti i kthjellët dhe temperaturat e larta në të gjithë territorin, ndërkohë që në zonat malore do të ketë edhe vranësira të lehta e kalimtare.

Temperaturat e ajrit mbeten të larta në të dy vlerat ekstreme të ditës, duke bërë që maksimumi në rang territori, të ngjitet mbi 35 gradë C.