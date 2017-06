Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në maj 2017 është 721.054. Krahasuar me maj 2016, ky tregues rezulton me rritje 1,9 %, raporton “INSTAT”, përcjell albinfo.ch.

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri është 360.082. Krahasuar me maj 2016, ky numër është rritur me 0,4%. Numri i shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri në pesëmujorin e parë 2017 është 1.321.474, duke u rritur me 9,5%, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2016.

Numri i vizitorëve të huaj, të hyrë në Shqipëri për qëllime pushimi dhe vizita ditore në maj 2017, rezulton 134. 364 ndërsa në maj 2016 ky numër ishte 145.655, duke shënuar një rënie me rreth 7,8 %.

Numri më i madh i hyrjeve të shtetasve të huaj në Shqipëri, në maj 2017 rezulton nga Kosova me 29,3 %, pasuar nga hyrjet e shtetasve të huaj nga Maqedonia me 13,6 %, Mali i Zi me 10,1 %, Greqia me 8,8%, etj.